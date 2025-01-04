Смерть Елизаветы II оставила не только подданных и родственников в трауре, но и ее любимых корги, которые теперь находятся под опекой герцога Йоркского, принца Эндрю. Эти четвероногие друзья королевы, подаренные ей младшим сыном во время карантина из-за COVID-19, стали частью наследства, которое досталось Эндрю и его бывшей супруге Саре Фергюсон. Однако, несмотря на заботу о питомцах, герцог сейчас сталкивается с серьезными проблемами, связанными с его репутацией.

После смерти королевы Эндрю продолжал заботиться о корги, выгуливая их на территории своего поместья Ройал-Лодж в Виндзоре. Тем не менее, его жизнь изменилась, когда его заподозрили в сотрудничестве с китайскими спецслужбами.

Это обвинение привело к тому, что герцог впал в депрессию и стал избегать выхода на улицу, что усугубило его уже и без того сложное положение в королевской семье.

В результате, питомцы Елизаветы II, которые были окружены заботой и любовью при ее жизни, теперь переданы на попечение прислуги. Журналисты New York Post отмечают, что их видят на прогулках с обслуживающим персоналом, что подчеркивает печальную судьбу животных, оставшихся без своей хозяйки.

За свою жизнь Елизавета II владела более чем 30 корги и дорги (помесь вельш-корги и таксы), и последние дни ее жизни скрашивали собаки Мьюик и Сэнди, подаренные принцем Эндрю, чтобы скрасить ее изоляцию во время пандемии.