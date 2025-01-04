Из жизни ушел актер из сериалов «Солдаты» и «След» Сергей Косач

В пятницу 3 января на 59-м году жизни скончался известный актер кино и сериалов, режиссер, сценарист и клипмейкер Сергей Косач. Его смерть стала большой утратой для отечественного киноискусства.

Косач родился в 1966 году и начал свою карьеру в Роменском народном музыкально-драматическом театре. В 1991 году он окончил ГИТИС имени Луначарского, где обучался на режиссерском факультете.

Сергей Косач стал известен как создатель видеоклипов и рекламных роликов, сотрудничая с такими группами и исполнителями, как «Кармэн», «Технология», «Комбинация», Игорь Саруханов, Маша Распутина и Александр Барыкин. Его работа принесла ему приз «Овация» за лучший клип 1991 года — «Бухгалтер» группы «Комбинация».

В качестве актера Косач снимался в ряде популярных сериалов, включая «Девочка с севера», «Закон и порядок», «След», «Солдаты», «Кодекс чести» и «Адвокат». Он также снял детективный фильм «Убить Бэллу» по собственному сценарию, в котором снялись актеры Лифанов и Апина.