Тело сестры-подростка в ванной нашел житель Петербурга

В Петербурге 3 января 2025 года в ванной комнате квартиры на улице Коллонтай было найдено тело 14-летней школьницы. По предварительным данным, девочка могла отравиться неизвестным веществом.

Согласно информации, предоставленной братом погибшей, он заметил, что сестра ушла в ванну и долго не выходит. На его просьбы открыть дверь она не реагировала, а из-за двери доносились странные хрипы.

В итоге брат смог открыть дверь, вытащил сестру из ванны и попытался оказать первую помощь. Однако, несмотря на усилия, девятиклассницу увезли в больницу, где, к сожалению, не смогли спасти. Смерть девушки была зафиксирована в 23:22.

Как сообщило агентство АН «Оперативное прикрытие», девочка жила в однокомнатной квартире с матерью, отцом и братом. Она находилась на семейном обучении и вела замкнутый образ жизни, проводя свободное время за компьютером. По данным полиции, она не состояла на учете в органах внутренних дел.

В настоящее время полиция проводит расследование обстоятельств смерти подростка и рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела. В рюкзаке девочки был найден неизвестный белый порошок весом 2 килограмма, который отправлен на экспертизу. В морге продолжаются работы по установлению причины смерти. Также стало известно, что родители девушки ранее были судимы за незаконный оборот наркотиков и получили условные сроки.