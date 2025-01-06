Турецкий писатель назвал Россию «особой страной» в мировой литературе

Москва и Петербург сыграют ключевую роль в мировой литературе, фактически разделяя звание ее столицы. Об этом турецкий писатель, музыкант и кинорежиссер Зюльфю Ливанели в интервью ТАСС.

Он подчеркнул значительное влияние русской литературы на турецкую, отметив, что для писателей существуют две «страны»: родина и мировая литература, где для него Россия занимает особое место. По словам Ливанели, несмотря на текущую напряженность в международных отношениях, культурные связи между народами остаются крепкими и основанными на доверии. Он подчеркнул, что многим странам следовало бы ориентироваться на Россию и Восток.

Ливанели также рассказал о своей давней любви к России, куда впервые приехал в 1986 году. По его словам, его поездки обусловлены тремя факторами: личной привязанностью к стране, связью с творчеством поэта Назыма Хикмета, объединившего две культуры, и наличием талантливых переводчиков, делающих произведения турецких писателей доступными для российской аудитории.

Зюльфю Ливанели – разносторонне одаренный деятель культуры, известный своими романами, рассказами, пьесами и музыкальными произведениями. Его первый роман «Евнух из Константинополя» принес ему Балканскую литературную премию. Особую популярность завоевал роман «Счастье», переведенный на множество языков и экранизированный в Турции. Среди других значимых работ – роман «Последний остров», отмеченный литературной премией имени Орхана Кемаля, и «История моего брата», получившая международное признание и переведенная на 37 языков.

В декабре 2024 года Ливанели принял участие в Международном литературном форуме в рамках ярмарки non/fictio№26. Форум, организованный Ассоциацией союзов писателей и издателей России, собрал представителей 35 стран, где они обсуждали актуальные вопросы развития литературы, образования, национальной идентичности и индустрии переводов, а также проблемы поддержки молодых авторов.