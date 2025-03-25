В ГПЦ № 1 родились монохориальные тройняшки

Случаи монохориальной триамниотической тройни, когда близнецы развиваются в одном плодном яйце и являются практически идентичными, встречаются крайне редко. В ГПЦ №1 за последние пять лет это второй подобный случай — предыдущая тройня девочек родилась в феврале 2023 года.

Как сообщили изданию «Петербургский дневник» в ГПЦ №1, 25-летняя жительница Петербурга Полина была госпитализирована на 25-й неделе беременности с диагнозом «синдром задержки роста второго и третьего плода». Медики приложили все усилия, чтобы продлить беременность в условиях стационара.

Заместитель главного врача по медицинской части ГПЦ №1 акушер-гинеколог Наталья Булах пояснила, что при многоплодной беременности роды обычно происходят раньше срока. По протоколу в таких случаях проводится профилактика респираторного дистресс-синдрома плода, а также магнезиальная терапия для укрепления сосудистых стенок и нервной системы плода.

Роды начались 9 февраля на сроке 31 неделя и 6 дней. В результате кесарева сечения родились три девочки: Маргарита (1730 г), Александра (1390 г) и Вера (1350 г).

Медики отметили, что самая крупная из сестёр Маргарита инициировала родовой процесс. В первые два часа ей потребовалась дыхательная поддержка, но уже на вторые сутки она дышала самостоятельно. Александра и Вера нуждались в более серьёзной медицинской помощи: Александра находилась на ИВЛ первые сутки, затем несколько дней на неинвазивной поддержке, и только на 6-е сутки начала дышать самостоятельно. Вере также потребовались сутки на ИВЛ и 5 часов неинвазивной поддержки, но уже на вторые сутки самая маленькая из тройни смогла дышать самостоятельно.

Девочки провели 9 суток в детской реанимации, получая питание через зонд. После перевода в отделение патологии новорождённых Александру и Маргариту начали кормить из бутылочки, а Вера ещё две недели получала смешанное питание — через зонд и из рожка.

К моменту выписки через 1 месяц и 6 дней после родов каждая из сестёр набрала около килограмма веса: Маргарита — 2611 г, Александра — 2356 г, Вера — 2123 г.

Врачи отметили спокойствие, здравомыслие и ответственность матери, перенёсшей сложную беременность. На выписке многодетную маму встречал супруг Михаил, а дома ждали двое старших сыновей.