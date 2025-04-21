Петербуржец заплатит 500 тысяч рублей за нападение собаки на ребенка

В результате инцидента на Богатырском проспекте 30 мая 2023 года ребенок получил телесные повреждения от укуса собаки породы стаффордширский терьер.

Мать девочки обратилась в прокуратуру Приморского района с заявлением о произошедшем. В ходе проверки было установлено, что собака напала на ребенка в лифте. В результате укуса на лице девочки остались рубцы.

Девочку доставили в больницу, где врачи наложили швы. Лечение продолжалось до 7 июня 2023 года.

В целях защиты прав ребенка прокурор Приморского района обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с хозяйки собаки компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей. Исковое заявление находится на рассмотрении.