Роспотребнадзор проверил воздух после разлива химикатов в деревне Сельцо

В Тосненском районе Ленинградской области, в деревне Сельцо, произошел разлив химикатов на территории бывшего сельскохозяйственного техникума. По сообщениям МЧС, в районе наблюдался химический запах. В связи с этим специалисты Территориального отдела Межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге и Ленинградской области», провели обследование и отбор проб атмосферного воздуха вблизи жилых домов.

Как сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, анализ проб на содержание бензола, ксилола, толуола и стирола, проведенный 24 апреля, показал, что концентрация этих веществ не превышает допустимых гигиенических норм для атмосферного воздуха населенных пунктов. Это означает, что уровень загрязнения не представляет опасности для здоровья населения.

Несмотря на благоприятные результаты исследований, ситуация находится под постоянным контролем Межрегионального управления Роспотребнадзора.