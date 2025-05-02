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Релиз GTA 6 перенесли на май 2026 года

Даниил Александров
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Фото: Baltphoto

Разработчики официально перенесли релиз Grand Theft Auto (GTA) 6 на май 2026 года, сославшись на необходимость доработки игры.

Американская видеоигровая компания Rockstar Games объявила о переносе релиза GTA 6 на 26 мая 2026 года. Ранее релиз игры должен был состоятся осенью 2025 года.

Представители компании в социальной сети X отметили, что перенос релиза связан с необходимостью дополнительного времени на разработку. Также Rockstar поблагодарила поклонников за неизменную поддержку и понимание. Разработчики уверены, что дополнительный срок разработки позволит добиться безупречного уровня качества продукта.

Кроме того, в своем обращении Rockstar пообещала, что в ближайшее время разработчики раскроют новые детали о проекте.

Отметим, что изначально Rockstar Games намеревались выпустить GTA 6 осенью 2025 года. Игра выйдет эксклюзивно для консолей нового поколения Xbox Series X и S, а также Sony PlayStation 5, тогда как о версии для PC официально не объявляли.

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