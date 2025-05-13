В Кунсткамере открыли выставку, посвященную юбилею Победы

В Музее антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН открылась выставка «Кунсткамера в годы войны: крепость науки и обороны». Мероприятие было приурочено к 80-летию Победы.

Экспозицию разместили в подвале башни и во дворе исторического здания. Выставка рассказывает о героическом сопротивлении сотрудников музея в военные годы. Впервые для посещения открыт подвал башни, где в блокаду жили и работали сотрудники. Здесь звучат их письма — свидетельства мужества тех, кто под обстрелами спасал уникальные коллекции. Информация об этом размещена на сайте музея.

На третий день войны сотрудники музея подготовили бомбоубежище, а часть из них ушла добровольцами на фронт или в ополчение. В музее создали штаб местной противовоздушной обороны, научными и музейными работниками проводились учения по ношению противогазов и тушению фугасный бомб.

Директор Кунсткамеры Андрей Головнев отметил, что в годы войны боевым духом были проникнуты не только сотрудники музея, но и сам музей: снаряды повредили стены, окна заколотили фанерой, экспонаты остались в залах. Так, во время артобстрела 30 ноября 1942 года манекен-папуас на галерее Миклухо-Маклая словно выстрелил из лука по врагу.

Во дворе исторического здания экспозиция расскажет о возрождении Кунсткамеры в 1947–1948 годах. Уже в июне 1945 года открылась выставка к 220-летию Академии наук.