В Пулково отреагировали на новость о комплектации бортовым питанием самолетов

Пресс-служба петербургского аэропорта Пулково выступила с разъяснениями в связи с появившейся в СМИ информацией о возможных проблемах с комплектацией бортовым питанием самолетов.

Представители аэропорта заверили, что поставщики питания продолжают свою деятельность в штатном режиме. Однако, действительно, произошли изменения в процедуре досмотра их продукции, отметили в пресс-службе воздушной гавани.

Главное из них связано с новыми требованиями в законодательстве, регулирующем транспортную безопасность. В марте 2025 года вступили в силу поправки, которые запрещают проводить досмотр бортового питания за пределами охраняемой территории аэропорта.

Как объяснили в пресс-службе аэропорта, в настоящее время один из поставщиков питания располагает цехом, соответствующим всем требованиям федерального законодательства, непосредственно на границе контролируемой зоны аэропорта. Это позволяет ему оперативно и без задержек проводить необходимый досмотр продукции.

Второй поставщик, чей цех находится за пределами территории аэропорта, использует действующие контрольно-пропускные пункты (КПП) аэропорта для прохождения процедуры досмотра. Это, в свою очередь, может потребовать от данного поставщика внесения изменений в логистику доставки и процесс комплектации питания.

В пресс-службе Пулково подчеркнули, что большинство авиакомпаний подтвердили свою готовность адаптироваться к новым условиям комплектации бортовым питанием.