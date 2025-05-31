Путевой дворец Петра I в Стрельне примет посетителей в 2026 году

После завершения масштабной реставрации Путевой дворец Петра I в Стрельне планирует открыть свои двери для посетителей в 2026 году. Об этом заявил генеральный директор ГМЗ «Петергоф» Роман Ковриков в ходе международного фестиваля «Интермузей-2025».

По словам Романа Коврикова, уже пройдено свыше половины реставрационных работ. Также он отметил, что в состав музея-заповедника входит 33 музея, а 34-м станет павильон «Китайская кухня». Об этом сообщает ТАСС.

Экспозиция нового павильона будет посвящена повседневной жизни дворян в Ораниенбауме, включая традиции кухни и приема гостей. Кроме того, сейчас ведется реставрация дворца «Монплезир», который является сердцем Петергофа.