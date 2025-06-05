В День эколога транспортники Петербурга отправили на экотропу

В честь Дня эколога работники «Горэлектротранса» посетили экотропу «Сестрорецкое болото». Мероприятие организовала Служба охраны труда, промышленной и экологической безопасности предприятия.

Как уточнили в пресс-службе ГУП, в первой экскурсии участвовали 35 сотрудников с семьями. Ведущий специалист службы Евгений Веселов отметил, что такие поездки укрепляют командный дух и позволяют узнать больше о природе Петербурга. Он подчеркнул, что Сестрорецкое болото – уникальный заказник, сохранившийся в почти неизменном виде тысячи лет.

Во время прогулки участникам рассказали об истории Балтийского моря и современных обитателях болота. Веселов добавил, что подобные выезды могут стать традицией.

Параллельно в городе реализуются масштабные экологические инициативы в транспорте. Так, вредные выбросы снизились на 12%, а велодорожки планируется расширить до 200 км к 2025 году. Глава Комтранса Валентин Енокаев заявил, что Петербург постепенно переходит на экотранспорт: электробусы, водородные автобусы и бесшумные трамваи. Особое внимание уделяется зеленым зонам, таким как Новая Голландия, где внедряется транспорт с нулевыми выбросами.