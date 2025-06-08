Проводится проверка информации о загрязнении рек Войтоловка и Мга

В связи с сообщениями СМИ о сбросе неочищенных сточных вод и гибели рыбы в реках Войтоловка и Мга Кировского района Ленинградской области, проводится проверка. Она инициирована по указанию прокурора Ленинградской области Сергея Жуковского. Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура контролирует ситуацию.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Ленобласти, на место выедут специалисты прокуратуры, а также представители Северо-Западного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству. Они проведут осмотр и оценят экологическую обстановку в районе рек.

По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. При подтверждении факта сброса неочищенных сточных вод виновные будут привлечены к ответственности. Прокуратура обеспечит принятие мер по восстановлению экологического благополучия в регионе.