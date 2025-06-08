Представитель Ефремова опровергла слухи о его возвращении к работе

Представитель Михаила Ефремова, Татьяна Глаголева, категорически опровергла сообщения о получении актером первой роли после освобождения из колонии.

Информация о гонораре в 13 млн рублей также названа ложной. Слухи о трудоустройстве Ефремова не соответствуют действительности.

Глаголева назвала распространенные в СМИ сведения вымыслом, подчеркнув отсутствие достоверных новостей о трудовой деятельности Ефремова. Как сообщает ТАСС, она призвала общественность предоставить актеру возможность восстановиться после заключения и наладить жизнь вне прежнего круга обязанностей.

Татьяна Глаголева попросила уважительно отнестись к личному пространству Ефремова и не распространять непроверенные данные. Ее заявление призвано развеять слухи и прекратить спекуляции на теме возвращения актера к профессиональной деятельности.