Два петербуржца предстанут перед судом за незаконную торговлю икрой осетра

Двух жителей Санкт-Петербурге обвиняют в сбыте 10 килограммов черной икры амурского осетра.

Сотрудники природоохранной прокуратуры Петербурга завершили расследование уголовного дела в отношении 32-летнего и 39-летнего жителей Северной столицы. Злоумышленникам были предъявлены обвинения в незаконном приобретении, хранении и сбыте производных особо ценных водных биоресурсов, относящихся к видам, занесенным в Красную книгу.

Следствие установило, что в июне 2024 года подозреваемые приобрели около 10 килограммов черной икры амурского осетра, добытой кустарным способом из особей, изъятых из естественной среды обитания, сообщает пресс-служба Прокуратуры Петербурга.

По данным правоохранительных органов, злоумышленники планировали реализовать продукцию, в том числе через один из сайтов бесплатных объявлений.

В рамках оперативных мероприятий один из фигурантов дела был задержан при продаже двух банок черной икры осетра дикой популяции на сумму 24 тысячи рублей.

В настоящее время уголовное дело передано в Московский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.