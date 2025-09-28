Депутаты выступили за прекращение пенсионных выплат мигрантам

В Государственной думе России предложили прекратить выплату социальных пенсий трудовым мигрантам. Данная мера направлена на снижение нагрузки на федеральный бюджет.

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил о внесении предложения об отмене социальных пенсий для иностранных граждан. По словам политика, цель инициативы заключается в сокращении расходов федерального бюджета. В разговоре с «Газетой.Ru» Слуцкий отметил что, государство не должно нести финансовые обязательства перед мигрантами, которые не участвовали в развитии страны и могут демонстрировать неуважение к России и ее гражданам. При этом он указал на невысокий размер пенсий российских пенсионеров.

Парламентарий сослался на рекордный миграционный прирост, который достиг около 600 тысяч человек за 2024 год. Депутат считает, что предлагаемая мера позволит защитить пенсионную систему от дополнительной нагрузки.

Отметим, что по закону право на социальную пенсию имеют иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в России не меньше 15 лет и достигшие пенсионного возраста: 70 лет для мужчин и 65 лет для женщин. На текущий момент в стране находятся свыше 6 миллионов иностранных граждан.