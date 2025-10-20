Двое мужчин обвиняются в организации притонов в Петербурге

Прокуратура Пушкинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух мужчин, обвиняемых в организации притонов.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Санкт-Петербурга, фигуранты обвиняются по статье Уголовного кодекса РФ «Организация занятия проституцией» и «Содержание притонов». Преступная деятельность осуществлялась с декабря 2023 года в двух квартирах на Московском шоссе.

По версии следствия, обвиняемые адаптировали жилые помещения для оказания интимных услуг, разработали график работы и систему взаимодействия с клиентами. Они принимали заказы, получали денежные средства за предоставленные услуги, которые затем распределяли между собой и привлеченными женщинами. Деятельность носила организованный и систематический характер.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Пушкинский районный суд для рассмотрения по существу. Санкт-Петербургская прокуратура обеспечивает процессуальный контроль над дальнейшим судебным производством по данному уголовному делу.