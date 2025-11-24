Мегапроекты Петербурга улучшат транспортное сообщение с Ленинградской областью

В Санкт-Петербурге реализуют шесть инфраструктурных мегапроектов для развития транспортной системы города.

Как сообщил председатель Комитета по транспорту Санкт-Петербурга Валентин Енокаев в интервью «РБК Петербург», приоритетный проект «Мегапроекты XXI века» был утвержден в 2024 году. Он включает создание высокоскоростной железнодорожной магистрали до Москвы, второй очереди аэропорта Пулково и второй Кольцевой автодороги.

По словам Енокаева, строительство Большого Смоленского моста позволит разгрузить существующие мосты через Неву. Новый мостовой переход создаст дополнительную связь между левым и правым берегами реки, а также станет важным элементом новой магистрали, включающей Благодатную улицу, улицу Салова и проспекты Энергетиков и Маршала Блюхера.

Он отметил, что Широтная магистраль вместе с ЗСД будет выполнять функции обхода центра города. Это разгрузит федеральные автомобильные дороги и перераспределит транзитные потоки, особенно в восточных районах, а также улучшит транспортное сообщение между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью, обеспечив более комфортные условия для межрегиональных поездок.