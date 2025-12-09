За сутки десять человек пострадали в авариях на дорогах Ленобласти

За 24 часа на дорогах Санкт-Петербурга и Ленинградской области за сутки произошло больше 400 дорожно-транспортных происшествий.

По данным пресс-службы Управления Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти, в восьми ДТП на территории области травмы получили десять участников движения.

В границах Санкт-Петербурга за этот же период произошло 313 аварий, девять из которых сопровождались травмированием участников. В результате этих инцидентов пострадали девять человек, включая одного несовершеннолетнего.

За отчетные сутки в Санкт-Петербурге было зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.