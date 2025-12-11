Модернизация Северной верфи потребует свыше 300 млрд рублей

В Санкт-Петербурге начала работу Ассамблея морских инженеров.

Как сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков в своем Telegram-канале, Петербург является колыбелью отечественного флота и его морской столицей.

По его словам, судостроение служит опорной отраслью и промышленным стержнем города. Первые верфи появились здесь 320 лет назад, заложив вековую традицию.

Как пояснил чиновник, сегодня это крупнейший вид промышленности, на который приходится более чем 20 процентов всего промышленного потенциала Северной столицы. В ближайшие годы начнется масштабная модернизация Северной верфи.

Кирилл Поляков отметил, что объем инвестиций в проект превысит 300 миллиардов рублей. После реновации предприятие станет верфью нового типа и в несколько раз увеличит свою производительность, заключил вице-губернатор.