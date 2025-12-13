Рождественская ярмарка открылась в Петербурге

В Санкт-Петербурге открылась ежегодная Рождественская ярмарка, которая в этом году будет работать до 11 января. Новая концепция оформления делает акцент на традициях русской культуры.

В субботу, 13 декабря, Рождественская ярмарка начала свою работу в Петербурге. Как сообщили представители Смольного, по просьбам жителей срок проведения мероприятий продлен до 11 января.

Основной особенностью сезона 2025-2026 годов стало обновленное оформление, вдохновленное эстетикой русской усадебной культуры и исторических монастырских рынков.

По словам председателя городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александра Ситова, новая концепция создана для формирования целостного праздничного пространства, подчеркивающего связь с историей, семейными традициями и канонами православного Рождества.

Традиционно ярмарка развернется на трех центральных площадках: Манежной, Московской и Дворцовой площадях. Количество торговых мест сохранится на уровне прошлого года и составит 136 точек.

Отметим, что помимо ярмарочной торговли, на Конюшенной площади будет работать новый каток размером 18 на 40 метров. Его пропускная способность составит до 100 человек одновременно.

В рамках культурной программы Санкт-Петербургский государственный Ледовый театр покажет спектакль «Снегурочка», поставленный по мотивам пьесы Александра Островского. Это ледовое представление предназначено для семейного просмотра.

Напомним, что на праздничных площадках города в прошлом сезоне побывало около 1,5 миллиона человек.