Петербуржцы жалуются на неубранный снег на детских площадках

Жители нескольких районов Санкт-Петербурга жалуются на плохую уборку снега во дворах и на детских площадках.

На городском портале «Наш Санкт-Петербург» горожане сообщают о неочищенных проходах, наледи и складировании снега на газонах. Часть жалоб поступает на отсутствие работ коммунальщиков и скользкие подходы к парадной.

«Необходимо проводить ежедневную уборку снега с придомовой территории, а также вовремя обрабатывать пескосоляной смесью — на подходе к парадной наледь, дорога скользкая, снег несется на ботинках в дом. Дворник куда-то пропал», — сообщил житель поселка Парголово.

«Неубранный снег, коммунальщики не выполнили прошлую заявку и не убрали снег, а просто размазали его по газону. Прошу очистить от снега дворовую территорию около детского садика», — отметил пользователь с проспекта Ударников.

«Вместо того, чтобы вывезти грязный снег после уборки дороги УК не нашла ничего лучшего, как разбросать этот снег по детской площадке. Безобразие, пусть теперь чистят территорию детской площадки» — подчеркнул житель Петергофа.

«Не убирают снежные горы и саму дорогу. Проходит трактор, двигает снег и все. Зона ответственности администрации Невского района», — пожаловался пользователь из Невского района Санкт-Петербурга.