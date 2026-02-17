Резидент ОЭЗ Петербурга поставил оборудование для сцены театра в Мариуполе

Компания «Сценические инновации» оснастила постановочным светом, акустикой и механическим оборудованием Драматический театр в Мариуполе.

Резидент особой экономической зоны «Санкт-Петербург» компания «Сценические инновации» оснастила Драматический театр в Мариуполе современным оборудованием. Здание было разрушено в 2022 году и торжественно открыто в конце 2025 года. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.

Специалисты компании установили в театре постановочное освещение, электроакустику, электроприводы, системы режиссерской связи, оборудование для видеопоказа и световые ансамбли. Эти элементы обеспечивают полноценную работу сцены и соответствуют современным требованиям к театральным постановкам, добавил Поляков в своем Telegram-канале.

Вице-губернатор подчеркнул, что участие в восстановлении культурной инфраструктуры Донбасса позволяет не только поддерживать творческие коллективы, но и способствует возвращению мирной жизни в регион.