В Петербурге УФАС признало рекламу автомобиля «Белджи» вводящей в заблуждение

Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу установило, что реклама автомобиля «Белджи» содержала недостоверные сведения о скидках и характеристиках модели.

В УФАС по Петербургу поступила жалоба гражданина на рекламу автомобиля «Белджи», размещенную в Интернете. Заявитель обратил внимание на обещанную выгоду при покупке автомобиля, однако при обращении к продавцу скидка предоставлена не была.

В ходе проверки антимонопольное ведомство установило, что реклама обещала скидку на модель с полным приводом, которая на самом деле не выпускается с передним приводом. Об этом сообщили в пресс-службе УФАС по Санкт-Петербургу.

На основании проверки реклама признана ненадлежащей. Компании ООО «Карс Фэмили» выдано предписание снять объявление с размещения. Материалы дела переданы для возбуждения административного производства.