Протоиерей Андрей Новиков рассказал о значении седмиц Великого поста

Великий пост у православных христиан в 2026 году продлится с 23 февраля по 11 апреля, завершившись празднованием Пасхи 12 апреля. Каждая из семи недель имеет свое название и посвящена определенным событиям церковной истории или памяти святых.

В 2026 году Великий пост для православных верующих начнется 23 февраля и продлится семь недель до 11 апреля. Светлое Христово Воскресение выпадает на 12 апреля. Первые сорок дней поста называются Четыредесятницей, а завершающая неделя носит название Страстной седмицы и посвящена воспоминаниям о последних днях земной жизни Иисуса Христа.

Протоиерей Андрей Новиков пояснил, что в церковнославянском языке семидневный период называют седмицей. Он отметил, что в русском языке такая замена произошла относительно недавно, тогда как ранее неделей именовали только воскресный день.

Первая неделя Великого поста посвящена Торжеству православия, победе над ересью иконоборчества в 843 году. Вторая неделя напоминает о святителе Григории Паламе, который сформулировал учение о божественных энергиях. Третья неделя называется Крестопоклонной. По словам эксперта, это середина поста, когда из алтаря выносят крест для поклонения.

Четвертая неделя чтит память Иоанна Лествичника, а пятая посвящена Марии Египетской, как примеру покаяния. Шестая неделя завершается Лазаревой субботой и Вербным воскресеньем, когда верующие вспоминают вход Господень в Иерусалим.

Самая строгая часть поста — Страстная седмица. В это время церковь переживает последние дни земной жизни Христа, добавил Новиков в беседе с 360.ru.

Календарь питания по дням составлен на основе строгого монастырского устава. Самые жесткие ограничения приходятся на первую и последнюю недели поста, когда предписано сухоядение и даже полный отказ от еды. Рыбу разрешается есть только в Вербное воскресенье 5 апреля, а рыбную икру — в Лазареву субботу 4 апреля.