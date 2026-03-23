Межзвездную комету 3I/ATLAS проверили на наличие радиосигналов

Международная группа астрономов не обнаружила узкополосных радиосигналов от межзвездного объекта 3I/ATLAS по итогам наблюдений на 500-метровом радиотелескопе FAST в диапазоне 1,05–1,45 ГГц. По результатам работы установлен верхний предел эквивалентной изотропно излучаемой мощности возможных передатчиков.

Наблюдения проводились в четыре этапа с октября 2025 по январь 2026 года, включая прохождение перигелия и сближения с Землей и Марсом. Для регистрации сигналов использовался 19-лучевой приемник: центральный луч сопровождал объект, боковые применялись для отсечения радиопомех.

В общей сложности обработано более чем 7 миллионов кандидатов. Основная часть сигналов связана с радиопомехами от систем спутниковой навигации и авиации. Пять сигналов с положительным дрейфом частоты, зафиксированные 5 января 2026 года, не соответствуют ожидаемым параметрам движения объекта и классифицированы как артефакты наблюдательных инструментов. Анализ показал, что их частоты совпадают с комбинациями сигналов кварцевых генераторов приемной системы, что указывает на их происхождение внутри аппаратуры.

Обработка данных включала доплеровскую коррекцию для компенсации частотного дрейфа, а также методы кластеризации и компонентного анализа для выделения слабых сигналов на фоне шума. Дополнительно результаты с телескопа FAST были объединены с наблюдениями других радиотелескопов, включая ATA, GBT и MeerKAT, что позволило уточнить ограничения.

По итогам работы объект 3I/ATLAS демонстрирует отсутствие радиосигналов в L-диапазоне при достигнутой чувствительности. Авторы отмечают, что примененный подход может использоваться в дальнейшем для поиска технологических маркеров у других межзвездных объектов.