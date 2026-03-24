В Петербурге вырос спрос на проводные телефоны

На фоне перебоев с мобильным интернетом в Санкт-Петербурге вырос спрос на стационарную телефонную связь. Представители Ростелекома сообщили об увеличении числа абонентов, подключивших проводные телефоны.

По данным Петростата, в 2024 году на 100 жителей приходилось 18,5 аппарата. Десять лет назад этот показатель был в полтора раза выше, однако с 2025 года ситуация начала меняться.

Сервис и ранее был популярен, но теперь спрос вырос. За последние годы модернизировали большую часть аналоговых станций, абонентам стали доступны новые опции, включая определение номера. Об этом сообщили представители Ростелекома в беседе с «КП-Петербург».

В Ленобласти по-прежнему востребованы таксофоны, особенно в отдаленных селах. Однако они работают по технологии мобильной связи с использованием сим-карты. Проводное радио в Петербурге также сохраняет популярность. В прошлом году насчитали свыше 810 радиоточек в жилых домах и учреждениях.

Эксперты считают, что возвращение пейджеров в Петербурге невозможно — последняя обслуживающая компания закрылась свыше года назад. Вместо этого могут вернуться рации. В поселках и районах можно использовать простые устройства, которые обеспечивают связь на расстоянии до пяти километров.