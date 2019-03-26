Зарплата башкирских врачей на самом деле оказалась смехотворно мала

Врачи на самом деле зарабатывают в несколько раз меньше, чем заявила директор. Фото: Pixabay

Врачи на самом деле зарабатывают в несколько раз меньше, чем заявила директор. Фото: Pixabay

В социальных сетях опубликовали видео, на котором сотрудники роддома не сдерживают смеха во время отчета директора об их якобы высоких доходах.

Встреча главного врача медицинского учреждения и члена Совета по правам человека Натальи Евдокимовой стала поводом для обсуждения 26 марта. Директор роддом на вопрос о зарплатах рассказала, что неонатологи получают более 66 тысяч рублей, а детские медсестры около 30. Все это говорилось в присутствии врачей, которые удивились, услышав такие цифры. Выступление главврача сопроводили смехом и аплодисментами. После директор заявила, что поведение коллег – это «выступление на публику», передает РИА Новости.

СПЧ после инцидента проверил, какова реальность башкирских врачей. Оказалось, что они действительно зарабатывают меньше, чем рассказывала директор.

«Сами же сотрудники говорили, что получают 10, 14, 23 и 28 тысяч рублей», — рассказала член СПЧ.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что не все эксперты считают, что в 2019 году зарплата в Петербурге стала меньше, чем в 2018.