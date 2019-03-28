Сотрудники дамбы призывают помочь нерпятам

Предстваительство Комплекса защитных сооружений рассказало о том, какую помощь можно оказать потерянному тюлененкую. Соответсвующую инструкцию разместили на страничке в официальном Instagram-аккаунте.

В Финском заливе обитает подвид кольчатой нерпы — их число крайне невелико. По последним данным насчитывается не более 200 особей.

Отмечается, что в марте-апреле у нерп рождаются детеныши. Однако нестабильная ледовая обстановка Финского залива приводит к тому, что зачастую они оказываются оторванными от своих матерей.

Дирекция Комплекса защитных сооружений решила разместить в общественно-доступных местах информационные баннеры, призывающие оказать помощь морским млекопитающим. Об обнаружении нерпят необходимо сообщать по телефону 699-23-99.

Помните: пытаться помочь тюлененку самостоятельно ни в коем случае нельзя! Это может быть опасно и для вас, и для животного.

-уточнили в дерекции.

Только специалист способен определить состояние детеныша и понять, нуждается ли он в сторонней помощи, говорится в сообщении.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что зоологи благодарны петербуржцам, что нерпенок незаметно перезимовал в центре мегаполиса.