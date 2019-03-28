Кадыров призвал виновника ДТП в Москве не позорить свой род

Кадыров осуждает поступок чеченца и просит его вести себя как мужчина. Фото: https://vk.com/ramzan

Кадыров осуждает поступок чеченца и просит его вести себя как мужчина. Фото: https://vk.com/ramzan

Глава Чечни обратился к мужчине, которого обвиняют в смертельной аварии.

Рамзан Кадыров рассказал, что думает о случившемся, сегодня, 28 марта. Он считает, что виновник должен немедленно сдаться полиции, чтобы ответить за свой поступок. К слову, сейчас во всем обвиняют некоего Муслима Джамбекова. В результате страшной аварии погибли два человека.

Кадыров заверил, что поступок земляка осуждает не только он, но и весь чеченский народ. Глава Республики заверил разыскиваемого, что он не сможет перехитрить всех и обязательно будет наказан. Политический деятель пообещал, что поиски скрывшегося с места аварии мужчины он взял под личный контроль. Кадыров не успокоиться, пока виновного не арестуют.

«Выражаю глубокие соболезнования семье погибших», — подытожил глава Чечни в своем Telegram-канале.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Рамзан Кадыров высказался об инциденте с дипломатом США в Шереметьево.