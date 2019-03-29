В Петербурге охранять тела интереснее, чем проходные

Зарплата петербургского охранника или телохранителя — почти самая высокая по России, но все меньше людей хотят такую работу. Не исключено, что и здесь людей все больше станут заменять компьютеры.

Компания «Авито Работа» провела исследование и выяснила, что Санкт-Петербург – третий в рейтинге городов по величине зарплаты охранников и телохранителей. Сегодня она равна 41 279 рублям в месяц, при этом за год выросла на 7%.

Примечательно, что работодатели повышают зарплату, а соискатели, наоборот, меньше интересуются этой работой. Так, в Санкт-Петербурге спрос на вакансию охранника за 2018 год снизился на 19%, зато незначительно повысился спрос на вакансию телохранителя.

Для сравнения, средняя зарплата охранника по России в 2018 году – 31,6 тыс. рублей в месяц. Люди же стали откликаться на вакансии сферы охраны и безопасности реже на 28%.

Как говорит «Авито Работа», работодатели повышают зарплаты для того, чтобы привлечь соискателей или удержать сотрудников. Представитель службы охраны Агентства «ЛУКОМ-А-Северо-Запад» Елена В. считает, что так обстоит дело далеко не во всех охранных компаниях. От маленькой зарплаты у многих работодателей и падает интерес к работе.

По подсчетам эксперта, сильно отличаются зарплаты у охранников, вооруженных охранников и телохранителей. Если у первых она 15 тыс. рублей, то у последних не меньше 60 тыс. рублей.

Елена В. заверяет, что 41 тыс. рублей, как гласит статистика, – это адекватная оплата труда охранника. Она может привлечь соискателей. К тому же график работы, как правило удобный. Так, рассказывает эксперт, обычные охранники трудятся в режиме 1/3. И за три дня отдыха многие успевают работать по второй специальности – чаще строителями, а некоторые даже получать высшее образование.

На деле всё же зарплаты оказываются ниже, чем показывает статистика, поэтому люди идут в охранники всё меньше, заключает эксперт.

Что касается будущего, эксперт считает, охранник когда-то может исчезнуть как профессия, но чисто гипотетически – это возможно во всех сферах. И все же живого охранника не заменит никакая техника, когда нужно следить за экранами с камер видеонаблюдения, поэтому в перспективе эта профессия будет существовать. Конечно, на зарплату человеку уходит больше денег, чем на обслуживание техники, зато техника ломается и просит новых расходов. Поэтому считает Елена В. Работа охранника будет востребована при условии адекватной оплаты труда.

Согласно базе данных yell.ru, в Петербурге в 2019 году работает 1797 организаций в сфере охраны и безопасности.