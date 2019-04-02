Хоккеист Фролов выиграл в суде у скончавшейся Началовой

Началова отрицала, что получила от Фролова деньги за часть квартиры. Фото: https://www.instagram.com/julianachalova/
Началова отрицала, что получила от Фролова деньги за часть квартиры. Фото: https://www.instagram.com/julianachalova/

Судебные разбирательства между спортсменом и певицей длятся несколько лет – они не могли поделить квартиру.

О том, что Нижегородский районный суд признал жалобы Александра Фролова обоснованы, стало известно сегодня, второго апреля. Хоккеист утверждал, что во время рассмотрения дела в другом суде были допущены нарушения. С ним не смогли не согласиться.

Известно, что Началова и Фролов были вместе, но расстались в 2016 году. Экс-партнер певицы уверяет, что они заключили договор, согласно которому квартира Началовой должна была принадлежать им обоим в равных долях. Гражданский супруг якобы после этого передал артистке 20 миллионов рублей, что певица всячески отрицала, несмотря на представленную хоккеистом расписку. Кто прав, кто виноват – до сих пор не совсем ясно. Началова уверяла, что подписала бумаги в невменяемом состоянии и никаких денег она не получала.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что отец Юлии Началовой сообщил, кто виноват в её смерти.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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