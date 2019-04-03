Женщина сядет на 19 лет за убийство двоих детей

Она несколько раз то признавалась в содеянном, то отрицала свою причастность к их смерти.

О решении суда стало известно третьего апреля. Женщину признали виновной в убийстве и краже, ее приговорили к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима, передает ТАСС.

Известно, что все случилось в Нижегородской области в 2018 году. Россиянка вывезла своих детей, двухлетнего мальчика и четырехлетнюю девочка, в Семеновский район, где задушила их.

После этого она хотела сжечь тела, но побоялась, что дым кто-то увидит. Спрятав тела в машине, женщина отложила уничтожение тел на потом. На следующий день она все-таки сделала то, что намеревалась, в одном из заброшенных домов.

Кроме этого, преступница украла украшения на общую сумму в 140 тысяч рублей у людей, которые пустили ее на какое-то время пожить.

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