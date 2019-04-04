Актер Дольф Лундгрен на самом деле не хочет видеться с Путиным

Знаменитость не говорил, что хочет познакомиться с Путиным. Фото: wikipedia.org

Знаменитость не говорил, что хочет познакомиться с Путиным. Фото: wikipedia.org

Информация, которую тиражировали многие СМИ, оказалось фейком. Артист опроверг все слухи о его планах.

Дольф Лундгрен прокомментировал новость третьего апреля. Пресса писала, что голливудский актер приедет сниматься на полуостров. Он якобы выразил желание познакомиться с президентом Владимиром Путиным, а также хотел бы принять участие в «Бессмертном полку». Представитель актера заявил, что это – ложь, и на самом деле Дольф Лунгрен не мог такого сказать.

Напоминаем, что о приезде знаменитости в Крым рассказал директор «Грифон фильм». Он отметил, что Лунгрен сыграет роль в одном из фильмов о Великой Отечественной войне.

К слову, за плечами у актера несколько известных ролей. Последний фильм с его участием, вышедший на экраны, это «Аквамен». Дольф Лундгрен знаменит своими ролями в нескольких боевиках.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что глава «Пятницы!» опроверг слухи о наркозависимости Ивлеевой.