Глава «Пятницы!» опроверг слухи о наркозависимости Ивлеевой

Слухи о наркозависимости телеведущей и видеоблогерши Анастасии Ивлеевой прокомментировал генеральный директор телеканала «Пятница!» Николай Картозия.
Ранее в сети появилась информация, что съемки сериала «Туристическая полиция» были сорваны из-за пристрастия Ивлеевой к запрещенным веществам. Согласно слухам, сериал должен был сниматься ещё год назад.
Картозия сообщил, что данная информация недостоверна. По его словам, Анастасия очень трудолюбивый и усердный человек. Глава телеканала заявил, что более ответственной актрисы невозможно представить.
Кроме того, Картозия отметил, что год назад о сериале ещё не было и мыслей. Сейчас телеканал занимается 20-серийным продолжением «Туристической полиции».
Сама Ивлеева отреагировала на слухи нецензурным сообщением в Instagram, а после опубликовала фото с якобы испачканным наркотиками носом.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Сергей Шнуров прокомментировал роспуск группы «Ленинград».