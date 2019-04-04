Тепломагистраль в Красносельском районе реконструирована с опережением сроков

Сейчас уже проводится благоустройство. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Сейчас уже проводится благоустройство. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

На полгода раньше ГУП «ТЭК СПБ» модернизировало более тысячи метров трубопровода. Работы на объекте можно будет считать завершёнными в течение двух месяцев — сейчас проводится благоустройство территории.

Как сообщили в пресс- службе предприятия, обновление теплосетей проводилось от 2-ой Красносельской котельной (ул. Авангардная, д.17, лит.А), по Авангардной улице, Андреевскому переулку до улицы Партизана Германа.

Модернизация обеспечит надежное теплоснабжение не только жителей данного района, но и социально-значимых объектов, расположенных в близлежащих кварталах,

-отметили в ГУП «ТЭК СПБ».

В рамках реконструкции замене подлежало 1220 метров трубопровода диаметром 600 мм. На данный момент на объекте уже провели первичное благоустройство.

Полностью восстановить благоустройство планируется в апреле — мае 2019 года.

Изначально сроки окончания строительно-монтажных работ датировались октябрём 2019 года. То есть, удалось опередить график на 6 месяцев. Проект реализуется за счет собственных средств предприятия, говорится в сообщении.

Работы выполняет подрядная организация ООО «Возрождение Петербурга».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ГУП «ТЭК СПб» завершило ремонтные работы на улице Посадской.