Тепломагистраль в Красносельском районе реконструирована с опережением сроков

На полгода раньше ГУП «ТЭК СПБ» модернизировало более тысячи метров трубопровода. Работы на объекте можно будет считать завершёнными в течение двух месяцев — сейчас проводится благоустройство территории.
Как сообщили в пресс- службе предприятия, обновление теплосетей проводилось от 2-ой Красносельской котельной (ул. Авангардная, д.17, лит.А), по Авангардной улице, Андреевскому переулку до улицы Партизана Германа.
Модернизация обеспечит надежное теплоснабжение не только жителей данного района, но и социально-значимых объектов, расположенных в близлежащих кварталах,
-отметили в ГУП «ТЭК СПБ».
В рамках реконструкции замене подлежало 1220 метров трубопровода диаметром 600 мм. На данный момент на объекте уже провели первичное благоустройство.
Полностью восстановить благоустройство планируется в апреле — мае 2019 года.
Изначально сроки окончания строительно-монтажных работ датировались октябрём 2019 года. То есть, удалось опередить график на 6 месяцев. Проект реализуется за счет собственных средств предприятия, говорится в сообщении.
Работы выполняет подрядная организация ООО «Возрождение Петербурга».
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ГУП «ТЭК СПб» завершило ремонтные работы на улице Посадской.