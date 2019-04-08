Эксперт рассказал об идеальной машине для весенних российских дорог

Перед тем, как объяснить универсальный автомобиль, были проведены исследования.

Об этом стало известно восьмого апреля. Автоэксперт Игорь Моржаретто в разговоре с iReactor назвал машину, которая лучше всего подходит для весны. Так, россияне считают, что идеальной можно назвать кроссовер. На такой машине можно ездить по бездорожью, ей не мешают ни грязь, ни слякоть. При этом эксперт напомнил, что переплачивать обычно нет смысла, если человек собирается перемещаться по городу, где все в порядке с дорогами. Внедорожник рекомендуют покупать тем, кто вынужден путешествовать вдали от федеральных и городских трасс.

Кроссовер хорош, к слову, не только весной, но и зимой, когда магистрали завалены снегом и покрыты наледью. Порой непогода становится препятствием для легковых автомобилей, но никогда для внедорожников.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Красносельском районе из-за прорванной трубы автомобиль ушел под землю.