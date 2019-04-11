Агрессивному вандалу грозит арест за разбитое окно в вагоне метро

Мужчина выбил стекло кулаком.

Инцидент случился еще девятого апреля, когда поезд подъезжал к станции метро «Парк Победы». Обо всем рассказали очевидцы, которым удалось все снять на видео. Девушка, ехавшая с парнем в одном вагоне, поделилась записью в социальных сетях. На нем видно, как мужчина ногами бьет по дверям, а затем начинает бить кулаками по стеклу. В итоге он, разбив его, руками разжал двери и вышел. Есть предположение, что мужчине не понравилось долгое ожидание – мол, его раздражало, что машинист долго паркуется.

Чуть позже личность вандала была установлена. Хулиганом оказался 28-летний Алексей. В отношении него уже завели уголовное дело – ему грозит арест на три месяца, либо штраф, передает Telegram-канал «Аварийный Петербург».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ОЖД рассказала какой ущерб нанесли ей вандалы. За пару месяцев зафиксировали около 80 нарушений.