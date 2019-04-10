ОЖД рассказала какой ущерб нанесли ей вандалы

В первом квартале 2019 года Октябрьская железная дорога (ОЖД) зафиксировала более 80 – ти случаев порчи подвижного состава и оборудования. На 78 вагонов поездов было незаконно нанесено граффити, а пассажирские поезда четыре раза закидывали камнями. Ущерб, по сообщению компании, составил около миллиона рублей.

За первые три месяца текущего года на территории ОЖД было задержано шесть человек, пять из них привлекли к уголовной ответственности.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что РЖД хочет построить железнодорожное кольцо в Петербурге. Компания планирует расширить сеть путей в Сестрорецке, Лисьем Носу, Сертолово, Новой Деревне и Лахте — сейчас эксперты РЖД прорабатывают возможные варианты. Олег Белозеров сообщил, что РЖД хочет купить еще 28 поездов и 170 вагонов для Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

В Тосно хотят проложить еще два пути и обеспечить тактовое движение (когда в один пункт поезда едут через равные интервалы времени — например “Сапсан” до Москвы” едет каждый два часа в светлое время суток).