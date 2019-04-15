Главный военный прокурор Украины сбежал из страны

По словам репортера, у Матиоса серьезный конфликт с действующим главой государства Петром Порошенко. Фото: https://www.facebook.com
По словам репортера, у Матиоса серьезный конфликт с действующим главой государства Петром Порошенко. Фото: https://www.facebook.com

К вечеру журналист, который сообщил о бегстве, пообещал назвать страну, в которую отправился прокурор.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос покинул территорию страны, напсиал на своей странице в Facebook журналист Василий Крутчак. В своем сообщении он уточнил, что “Толик Матиос покинул страну. Зеленскому и Коломойскому он не нужен, потому что предателей не покупают, а Порошенко будет его догонять даже не из-за слива информации про Свинарчуков, а из-за видео с сыном”, — пишет Крутчак.

Журналист уточнил, что информация о бегстве Матиоса поступила от источников из окружения прокурора, сообщает “Лента.ру”.

По словам репортера, у Матиоса серьезный конфликт с действующим главой государства Петром Порошенко. Именно будучи прокурором Анатолий Матиос передал журналистам сведения о хищениях в оборонной сфере. В ней замешены соратники Порошенко.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что соцопросы предрекают победу Зеленского на выборах.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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