Двое экспертов подрались в эфире НТВ из-за Украины

Драка закончилась тем, что одного из ее участников выгнали из студии. Фото: Скрин
Драка закончилась тем, что одного из ее участников выгнали из студии. Фото: Скрин

Они оказались нетерпимы к политическим взглядам друг друга.

Все случилось в эфире ток-шоу «Место встречи» на телеканале НТВ. Темой для обсуждения стал подъем фашизма на территории Украины. В студии находились писатель Серей Лойко и эксперт Михаил Маркелов. Маркелов поинтересовался у Лойко, почему он, несмотря на свое гражданство, поддерживает то, что происходит на Украине? Писатель не выдержал накала страстей и произнес фашистское приветствие. После этого мужчины сцепились прямо под прицелом камер. Ведущий программы, Иван Трушкин, вмешался и выпроводил из студии Лойко, передает Газета.ru.

Авторы «Место встречи» объявили, что поведение писателя может стать поводом для проверки прокуратуры.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ведущего НТВ Норкина госпитализировали во время эфира. Журналисту стало плохо прямо на съемках – его временно заменяет коллега Иван Трушкин. Как себя чувствует Норкин – неизвестно.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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