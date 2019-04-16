Из Тосно в Петербург вертолетом доставили двухлетнюю девочку с заболеванием почек

У малышки также зафиксирована острая респираторно-вирусная инфекция.

Девочку пришлось срочно госпитализировать и транспортировать в больницу по воздуху. Вертолет Национальной службы санитарной авиации забрал девочку двух лет из города Тосно в Ленобласти и доставил в Детскую городскую больницу №1 в Петербурге. Об этом сообщают сотрудники санавиации.

У малышки врачи зафиксировали заболевание почек, а также острую респираторно-вирусную инфекцию.

Транспортировали девочку в петербургскую городскую больницу для детей 14 апреля.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что санавиация в Ленобласти помогла 210 пациентам добраться до медицинских учреждений в 2018 году.