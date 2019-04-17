В Выборге планируют устанавливать 600 светильников еженедельно

Всего планируют установить 3007 новых светильников. Фото: https://pixabay.com
Всего планируют установить 3007 новых светильников. Фото: https://pixabay.com

Работы по обновлению уличного освещения уже начались. Все проходит в рамках крупнейшего энергосервисного проекта в Ленобласти.

МО “Выборгский район” Ленинградской области сообщает, что в рамках крупнейшего проекта планируют заменить систему управления и сделать ее автоматической. Для этого установят 3007 новых светильников.

Работы уже начались, и первая партия светильников была установлена в Петровском микрорайоне, на территории бывших поселков Гвардейский, Выборгский, а также в центральной части Выборга.

В марте прошел подготовительный этап для нового проекта. Так, был произведен замер уровня освещенности по участкам, которые модернизируются в рамках энергосервисного контракта. Помимо этого, выровняли углы наклона осветительных приборов.

Темп работы будет зависеть от погодных условий, но в планах устанавливать по 600 светильников каждую неделю.

Отметим, энергосервисный контракт подразумевает не только замену лампочек, но и переоснащение системы управления наружными освещением. Это позволит удаленно в режиме реального времени контролировать работу электролинии.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что освещение во Всеволожске обновят и починят до конца года.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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В Выборге планируют устанавливать 600 светильников еженедельно
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