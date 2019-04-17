По требованию прокуратуры организация рассчиталась с экс-сотрудниками

Ответственные лица выплатят штраф Фото: Pixabay
Ответственные лица выплатят штраф Фото: Pixabay

В Невском районе Петербурга ООО «Хамон ЕТП» устранит нарушения трудового законодательства и выплатит штраф на общую сумму в размере 40 тысяч рублей.

Согласно материалам дела, организация на протяжении двух месяцев со дня увольнения бывших сотрудников не произвела окончательный расчет с ними. Согласно закону, при прекращении трудового договора выплата всех средств, положенных работнику, должна производится в день увольнения.

Гендиректора ООО «Хамон ЕТП» обязали устранить нарушения закона.

Кроме того, в отношении юридического лица и гендиректора организации прокуратура возбудила административные дела по факту невыплаты или неполной выплаты в установленный срок зарплаты.

Юрлицу назначено выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей, а должностному лицу — в размере 10 тысяч рублей.

После вмешательства прокуратуры произведен окончательный расчет с гражданами.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что уволенного сотрудника вернула на работу прокуратура.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
невский район прокуратура спб трудовое законодательство трудовое право
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Подведут итоги премии «невлиятельные люди» Ленинградской области
В Смольном пересмотрят тарифы на подключение к канализации
Двоих угонщиков дорогой иномарки задержали в Ленобласти
Фестиваль “Чудо света” на Пионерской ограничит движение
В Петербурге возобновляются «дачные» пригородные рейсы
Хулиганы разгромили автобусную остановку на улице Седова
По требованию прокуратуры организация рассчиталась с экс-сотрудниками
Адвокат: Кокорину грозит инвалидность