По требованию прокуратуры организация рассчиталась с экс-сотрудниками

В Невском районе Петербурга ООО «Хамон ЕТП» устранит нарушения трудового законодательства и выплатит штраф на общую сумму в размере 40 тысяч рублей.

Согласно материалам дела, организация на протяжении двух месяцев со дня увольнения бывших сотрудников не произвела окончательный расчет с ними. Согласно закону, при прекращении трудового договора выплата всех средств, положенных работнику, должна производится в день увольнения.

Гендиректора ООО «Хамон ЕТП» обязали устранить нарушения закона.

Кроме того, в отношении юридического лица и гендиректора организации прокуратура возбудила административные дела по факту невыплаты или неполной выплаты в установленный срок зарплаты.

Юрлицу назначено выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей, а должностному лицу — в размере 10 тысяч рублей.

После вмешательства прокуратуры произведен окончательный расчет с гражданами.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что уволенного сотрудника вернула на работу прокуратура.