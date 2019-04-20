На горнолыжном курорте в Америке хотят усыпить медвежонка за дружелюбие

Медвежонок не боится подходить близко к людям и ластится. Фото: https://pixabay.com
Медвежонок не боится подходить близко к людям и ластится. Фото: https://pixabay.com

Маленький хищник не боится подходить к посетителям горнолыжного курорта в Калифорнии. Специалисты уверяют, что дружелюбие скоро перерастет в агрессию.

Однако гости горнолыжного курорта в Нортстар в восторге от гостеприимства и любознательности хищника. Медвежонок не боится подходить близко к людям и ластится. За такое дружелюбие его хотят усыпить, сообщают “Известия” со ссылкой на The Daily Mail.

Администрация полагает, что рано или поздно медведь может навредить отдыхающим.

Специалисты также выражают мнение, что хищника стоит усыпить в целях безопасности. Однако калифорнийский департамент рыболовства и защиты дикой природы принял решение увезти медвежонка из Нортстара для обследования.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Канаде застрелили двух пум, напавших на четырехлетнего мальчика.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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