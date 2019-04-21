На майские праздники большинство россиян отправятся в Турцию, Сочи и Ялту

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Майские праздники большинство российских туристов встретят либо на территории России, либо в Турции. О наиболее востребованных у соотечественников направлениях сообщил «Интерфакс».

Если говорить о Турции, то российские туристы выбирают для отдыха Анталию, Мармарис и Стамбул. Что касательно городов России — популярны Сочи и Ялта.

В перечень самых востребованных направлений для путешествий в начале мая также вошли Греция, ОАЭ, Таиланд, Тунис и Кипр.

По данным «Интерфакс», в России в текущем году на 20–25% подскочил спрос на «майские» туры.

Ранее Gazeta.SPB сообщала о том, что добросовестным туристам станет проще получить шенгенскую визу.

В ближайшее время путешественники, добросовестно соблюдавшие визовые нормы, смогут получить шенген в электронном виде. У них появится возможность запрашивать разрешение на въезд за полгода до поездок. Об этом сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
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