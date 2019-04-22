В Британии найден самый большой в мире осёл

Осёл Деррик. Фото: Twitter
Осёл Деррик. Фото: Twitter

Пятилетний осёл по кличке Деррик был найден в британском графстве Линкольншир. Деррик может по праву претендовать на звание самого большого осла в мире — его рост достигает 170 сантиметров, при этом животное продолжает расти.

Деррик является представителем породы американских мамонтовых ослов.

По словам владельца приюта для животных, Трейси Гартон, ослы прекращают расти в возрасте семи лет, а это значит, что у Деррика в запасе ещё много времени, пишет Nottinghamshire Live.

Гартон также отметила, что Деррик очень добрый и отзывчивый, несмотря на его внушительные размеры.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, из-за вмешательства лисы самолёт не смог совершить посадку в Петербурге. Отмечается, что лайнер уже заходил на посадку, когда экипаж воздушного судна заприметил какой-то объект на взлетно-посадочной полосе. Выяснилось, что это была лиса. В результате было принято решение заходить на второй круг.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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