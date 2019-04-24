Путин обсудит с Советом законодателей воплощение послания ФедСобранию

Президент даст старт отгрузке газа на танкер в режиме видеоконференции.

Сегодня в среду 24 апреля Владимир Путин посетит заседание Совета законодателей, сообщили в Кремле. Президент обсудит с участниками, как воплощают в жизнь послание Путина Федеральному Собранию.

Напомним, послание Путина было посвящено, главным образом, вопросам социальной политики и повышению уровня жизни.

Встреча пройдет в Таврическом дворце — на нее приедут руководители палат, нескольких комитетов и региональных парламентов. В плане Путина также стоит видеоконференция, на которой он даст старт отгрузке газа на танкер на новом заводе в Высоцке.

Владимир Путин прибыл в Санкт-Петербурга вчера 23 апреля и начал свою программу с посещения завода “Северная верфь”. Президент сходил к “суворовцам”, встретился с гендиректором международной организации труда и провел заседание совета Русского географического общества.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Пиотровский одобрил идею парка на месте судебного квартала.