В создании филиалов Музея блокады в СНГ поможет Петербург

В форуме участвуют 250 делегатов из стран бывшего СССР. Фото: gov.spb.ru
В форуме участвуют 250 делегатов из стран бывшего СССР. Фото: gov.spb.ru

Сегодня в Санкт-Петербурге прошло пленарное заседание 9-го Международного форума «Великая победа, добытая единством».

На заседании присутствовал временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Он заявил о том, что Санкт-Петербург примет участие и поможет создать филиалы городского Музея обороны и блокады Ленинграда в станах Содружества Независимых Государств (СНГ).

Также Александр Беглов сообщил, что работы по созданию филиалов музея начнутся уже в скором времени. Он отметил, что Петербург готов оказать методическую помощь и помочь в организации музеев.

Задача форума «Великая победа, добытая единством» — это развитие диалога между сообществами молодежи в странах бывшего Советского Союза, чтобы поспособствовать сохранению памяти о победе СССР над фашизмом.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Александр Беглов поздравил жительницу Петербурга со 100-летием.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
александр беглов блокада ленинграда музей обороны и блокады
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Калининском районе школьница заболела корью
В Петербурге благоустроят 50 парков к осени
В Петербурге рабочего призвало экскаватором
Съезды с Выборгского шоссе на КАД временно перекроют
Прокуратура проводит проверку по факту гибели рабочего в Петербурге
Майами-Бич по-питерски: К летнему сезону в Петербурге откроют оборудованные ...
В Шушарах при ДТП пострадали три человека
Беглов предложил устроить соревнования среди дворников