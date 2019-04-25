В создании филиалов Музея блокады в СНГ поможет Петербург

Сегодня в Санкт-Петербурге прошло пленарное заседание 9-го Международного форума «Великая победа, добытая единством».

На заседании присутствовал временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Он заявил о том, что Санкт-Петербург примет участие и поможет создать филиалы городского Музея обороны и блокады Ленинграда в станах Содружества Независимых Государств (СНГ).

Также Александр Беглов сообщил, что работы по созданию филиалов музея начнутся уже в скором времени. Он отметил, что Петербург готов оказать методическую помощь и помочь в организации музеев.

Задача форума «Великая победа, добытая единством» — это развитие диалога между сообществами молодежи в странах бывшего Советского Союза, чтобы поспособствовать сохранению памяти о победе СССР над фашизмом.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Александр Беглов поздравил жительницу Петербурга со 100-летием.