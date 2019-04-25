Беглов поздравил жительницу Петербурга со 100-летием

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов побывал у юбилярши в гостях.

Участнице Великой Отечественно войны Вере Ивановной Роговой сегодня, 25 апреля, исполнилось 100 лет, сообщается на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга.

Александр Беглов поздравил именинницу с юбилеем, пожелал ей крепкого, хорошего здоровья и бодрости. В качестве одного из подарков Беглов ей первой преподнес новость о расширении Музея обороны и блокады, который находится в Соляном переулке.

Вера Ивановна Рогова в течение всей войны работала в действующей армии. С 1942 по 1943 года она служила регулировщицей на Дороге жизни, которая была единственной магистралью через Ладожское озеро в блокадном Ленинграде.

Она встретила Победу, находясь на территории Прибалтики.

Вера Ивановна награждена орденом Великой Отечественной войны и медалью «За оборону Ленинграда».

Кроме того, Рогова служила прототипом для скульптуры регулировщицы на 1-м километре Дороги жизни.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге поддержат субсидиями сферу занятости населения.